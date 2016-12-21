Правки в ИМ (joomla + vm)

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Завершен4 заявки168 просмотров

Добрый день! Есть тз для сайта из 16 пунктов, нужно поправить... Не сильно сложные задачи, жду от вас сроки и стоимость. Оплата после проверки всех задач (это важно, поэтому если вы только 10 сможете сделать - лучше не беритесь). ТЗ скину в личку всем заинтересованным.

Joomla
8 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$200
4 дня
Валерий быстро справился с работой, всё сделал по задачам, правки моментальны и всё время на связи! Рекомендую!
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад