Правки в ИМ (joomla + vm)

Добрый день! Есть тз для сайта из 16 пунктов, нужно поправить... Не сильно сложные задачи, жду от вас сроки и стоимость. Оплата после проверки всех задач (это важно, поэтому если вы только 10 сможете сделать - лучше не беритесь). ТЗ скину в личку всем заинтересованным.