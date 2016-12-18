Opencart 2 - доработка скрипта автозаполнения

$10
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Завершен1 заявка173 просмотра

Ocstore 2.1.0.2.1, установлен модуль Simple, включено автокомплит поля город (по нему подгружаются способы доставки).

Скрипт реализован таким образом, что обновление способов доставки происходит только при выборе подсказки, но НЕ происходит, когда вводишь название города руками. Требуется сделать так чтобы работало обновление спосоов доставки И при выборе подсказки И ввод вручную.

ocStoreOpencart
8 лет назад
batt
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KAlex1979
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
8 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

KAlex1979
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
8 лет назад