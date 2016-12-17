Изготовление интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт18 заявок188 просмотров

Приветствую.

Задача - нужно сделать интернет магазин, на подобии http://www.directelectric.ru/ или http://www.makel25.ru/

Магазин будет для розничной торговли с корзиной, оплатой и т.д.

Изготовление предпочтительно на Drupal или joomla

Вопрос - сколько будет по деньгам стоить и какое срок изготовления, с моим дизайном?

DrupalJoomla
8 лет назад
kidcool23
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров