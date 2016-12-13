Интернет-магазин на WP+WooCommerce

Нужно сделать интернет-магазин на WordPress+WooCommerce.

Есть дизайн, нужно его натянуть на WordPress, залить товары в базу (порядка 15-20 атрибутов, которые нужно привязать к выводу в каталоги и карточки товаров).

Условия:

Вы готовы заниматься только этим проектом – это значит, что я каждый день вижу изменения и они существенны. Растягивать удовольствие на недели нет возможности.

Без предоплаты – собираете на своем или моем хостинге, часть работы сделана = часть оплаты перевожу. Можем поделить весь проект на три-четыре части.

Опыт – это значит, что уже делали нормальные работающие магазины на WP. Одностраничники и сайты-визитки не считаются

http://prnt.sc/djpx7f

http://prntscr.com/djpxbv

http://prnt.sc/djpxfo

Имеется: сайт на вордпресс с темой couponXL. требуется доработать функционал загрузки изображений купона в акции. все подробности в тз

прошу дать оценку