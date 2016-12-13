Opencart: корректный пересчет валюты в заказе (подружить два модуля)

$20
  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки157 просмотров

Приветствую!

Нужна мелкая доработка Opencart 1.5.5

Вся информация и задача, со скринами и пояснениями, во вложении

Opencart
8 лет назад
Vigura
Виктор 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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