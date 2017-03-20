Vigura

Виктор Vigura

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
&#9733; Интернет магазины "под ключ" &#9733; Опыт более 7лет &#9733; CMS: Opencart, Virtuemart, Woo, Presta

IT-специалист c 14-летним опытом в IT-сфере, 7 последних лет в Веб-разработке и E-commerce-направлении.

Специализируюсь на создании и комплексном сопровождении E-commerce-проектов и Интернет-магазинов. Полный цикл работ, от концепции «с нуля» и анализа ниши(конкуренции) до комплексного сопровождения и продвижения. Работаю как с UA/RU Ecommerce рынками, так и с US/UK/EU.

Веб-разработка (создание веб-сайтов)

  • Большой опыт работы с OpenCart, Joomla, Wordpress, другими CMS, в том числе самописными;
  • Кастомизация и доработка шаблонов, модулей, компонентов, плагинов (WordPress, OpenCart, Joomla);
  • Cоздание с нуля и развитие вебсайтов, от концепции до комплексного сопровождения и продвижения;
  • Редизайн, модернизация, доработка, миграция действующих вебсайтов;
  • Работаю c Photoshop (Веб-дизайн, баннеры);
  • Анализ, подбор, регистрация, трансфер доменных имен (доменов) в различных зонах.
  • Подбор, конфигурирование, тонкая настройка, мониторинг и обслуживание веб-серверов/хостинга, включая: безопасность, AntiDDoS, антиспам, почтовый сервис, резервное копирование, кеширование, другие задачи.

E-commerce и аналитика

  • Интеграция с внешними сервисами, платежными системами и sale-площадками;
  • Автоматизация процессов в E-Commerce проектах: наполнение товарами в автоматическом и полуавтоматическом режиме согласно требованиям, массовая загрузка прайсов поставщиков с приоритетами маржи, внутренняя поисковая оптимизация с применением генерации уникального контента и др. процессы;
  • Настройка веб-аналитики (целей, действий, электронной торговли — GoogleTagManager, GoogleAnalytics), Яндекс.Метрика;
  • Построение стратегий увеличения «средних чеков» и увеличения лояльности покупателей;
  • Опыт работы с мировыми площадками Ebay и Amazon;
  • Анализ сайтов — конкурентов их методов продвижения и контекстной рекламы;
  • Аудит (экспресс, технический, юзабилити, ссылочный) Интернет-магазинов и вебсайтов, с последующими работами по улучшению;
  • Разработка и внедрение программ лояльности и акционных предложений.

SEO, продвижение и маркетинг

  • Внутренняя SEO-оптимизация: анализ и подбор ключевых слов и релевантных запросов, анализ слов и выдачи конкурентов, сбор семантического ядра (лицензионный KeyKollector);
  • Контекстная реклама Google AdWords, Яндекс Директ (стратегии показов, настройка ремаркетинга, ретаргетинга, метки, теги);
  • Реклама на тематических ресурсах и sale-площадках;
  • SMM и SMO, контекстная реклама и продвижение в социальных сетях;
  • Управление и создание различных видов рассылок (триггерные, контекстные, промо).
WordPressOpenCartJoomlaVirtuemartPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ofesak
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Доработка интернет-магазина (Wordpress, WooCommerce)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интернет-магазины
1 отзыв
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $300от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 5 дней
нет рейтинга