★ Интернет магазины "под ключ" ★ Опыт более 7лет ★ CMS: Opencart, Virtuemart, Woo, Presta
IT-специалист c 14-летним опытом в IT-сфере, 7 последних лет в Веб-разработке и E-commerce-направлении.
Специализируюсь на создании и комплексном сопровождении E-commerce-проектов и Интернет-магазинов. Полный цикл работ, от концепции «с нуля» и анализа ниши(конкуренции) до комплексного сопровождения и продвижения. Работаю как с UA/RU Ecommerce рынками, так и с US/UK/EU.
Веб-разработка (создание веб-сайтов)
- Большой опыт работы с OpenCart, Joomla, Wordpress, другими CMS, в том числе самописными;
- Кастомизация и доработка шаблонов, модулей, компонентов, плагинов (WordPress, OpenCart, Joomla);
- Cоздание с нуля и развитие вебсайтов, от концепции до комплексного сопровождения и продвижения;
- Редизайн, модернизация, доработка, миграция действующих вебсайтов;
- Работаю c Photoshop (Веб-дизайн, баннеры);
- Анализ, подбор, регистрация, трансфер доменных имен (доменов) в различных зонах.
- Подбор, конфигурирование, тонкая настройка, мониторинг и обслуживание веб-серверов/хостинга, включая: безопасность, AntiDDoS, антиспам, почтовый сервис, резервное копирование, кеширование, другие задачи.
E-commerce и аналитика
- Интеграция с внешними сервисами, платежными системами и sale-площадками;
- Автоматизация процессов в E-Commerce проектах: наполнение товарами в автоматическом и полуавтоматическом режиме согласно требованиям, массовая загрузка прайсов поставщиков с приоритетами маржи, внутренняя поисковая оптимизация с применением генерации уникального контента и др. процессы;
- Настройка веб-аналитики (целей, действий, электронной торговли — GoogleTagManager, GoogleAnalytics), Яндекс.Метрика;
- Построение стратегий увеличения «средних чеков» и увеличения лояльности покупателей;
- Опыт работы с мировыми площадками Ebay и Amazon;
- Анализ сайтов — конкурентов их методов продвижения и контекстной рекламы;
- Аудит (экспресс, технический, юзабилити, ссылочный) Интернет-магазинов и вебсайтов, с последующими работами по улучшению;
- Разработка и внедрение программ лояльности и акционных предложений.
SEO, продвижение и маркетинг
- Внутренняя SEO-оптимизация: анализ и подбор ключевых слов и релевантных запросов, анализ слов и выдачи конкурентов, сбор семантического ядра (лицензионный KeyKollector);
- Контекстная реклама Google AdWords, Яндекс Директ (стратегии показов, настройка ремаркетинга, ретаргетинга, метки, теги);
- Реклама на тематических ресурсах и sale-площадках;
- SMM и SMO, контекстная реклама и продвижение в социальных сетях;
- Управление и создание различных видов рассылок (триггерные, контекстные, промо).
Портфолио
- Создание интернет-магазина мебели129 просмотров
- Магазин одноразовой посуды138 просмотров
- BBQ Smoking Wood Store157 просмотров
- Перенос товаров с PrestaShop на Opencart 2110 просмотров
- Http://ukrshar.com/132 просмотра
- Http://pressua.info/102 просмотра
- Http://ecenter.company/105 просмотров
- Http://www.eximpribor.com.ua/100 просмотров
- Http://tihiyomut.com.ua/103 просмотра
- Http://alkord.kiev.ua/106 просмотров
- Http://vff.com.ua/108 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
7 лет назад
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