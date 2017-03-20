★ Интернет магазины "под ключ" ★ Опыт более 7лет ★ CMS: Opencart, Virtuemart, Woo, Presta

IT-специалист c 14-летним опытом в IT-сфере, 7 последних лет в Веб-разработке и E-commerce-направлении.

Специализируюсь на создании и комплексном сопровождении E-commerce-проектов и Интернет-магазинов. Полный цикл работ, от концепции «с нуля» и анализа ниши(конкуренции) до комплексного сопровождения и продвижения. Работаю как с UA/RU Ecommerce рынками, так и с US/UK/EU.

Веб-разработка (создание веб-сайтов)

Большой опыт работы с OpenCart, Joomla, Wordpress, другими CMS, в том числе самописными;

Кастомизация и доработка шаблонов, модулей, компонентов, плагинов (WordPress, OpenCart, Joomla);

Cоздание с нуля и развитие вебсайтов, от концепции до комплексного сопровождения и продвижения;

Редизайн, модернизация, доработка, миграция действующих вебсайтов;

Работаю c Photoshop (Веб-дизайн, баннеры);

Анализ, подбор, регистрация, трансфер доменных имен (доменов) в различных зонах.

Подбор, конфигурирование, тонкая настройка, мониторинг и обслуживание веб-серверов/хостинга, включая: безопасность, AntiDDoS, антиспам, почтовый сервис, резервное копирование, кеширование, другие задачи.

E-commerce и аналитика

Интеграция с внешними сервисами, платежными системами и sale-площадками;

Автоматизация процессов в E-Commerce проектах: наполнение товарами в автоматическом и полуавтоматическом режиме согласно требованиям, массовая загрузка прайсов поставщиков с приоритетами маржи, внутренняя поисковая оптимизация с применением генерации уникального контента и др. процессы;

Настройка веб-аналитики (целей, действий, электронной торговли — GoogleTagManager, GoogleAnalytics), Яндекс.Метрика;

Построение стратегий увеличения «средних чеков» и увеличения лояльности покупателей;

Опыт работы с мировыми площадками Ebay и Amazon;

Анализ сайтов — конкурентов их методов продвижения и контекстной рекламы;

Аудит (экспресс, технический, юзабилити, ссылочный) Интернет-магазинов и вебсайтов, с последующими работами по улучшению;

Разработка и внедрение программ лояльности и акционных предложений.

SEO, продвижение и маркетинг