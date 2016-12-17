Создать интернет-магазин на Opencart

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Закрыт14 заявок185 просмотров

Нужно создать сайт один в один (дизайн, функционал) на Opencart

Ссылка на сайт, который нужно скопировать: goo.gl/3joLP0 

Данный сайт сделан на Битрикс, но мне нужен сайт на Opencart. По сути, взять этот дизайн и натянуть на Opencart и доработать функционал.

Требуемый функционал:

  • форма "заказать обратный звонок" - будет приходить сообщение на почту
  • категории товаров (меню как и на goo.gl/3joLP0 )
    • женские, мужские, детские
    • по брендам
  • Новинки (новые добавленные товары)
  • Хиты продаж (самые продаваемые товары)
  • Распродажа/Со скидкой (товары со скидкой)
  • Рекомендованные товары
  • Блог
  • Отзывы товаров
  • Подписаться на рассылку (email)
  • Блок с постами из инстаграм аккаунта
  • массовое добавление скидок на товары (модуль Массовое изменение цен, акций, скидок)
  • импорт из CSV файла 1С (модуль CSV Price Pro import/export)
  • "Отправьте нам сообщение" - чат на сайте (можно JivoSite)
Обязательно укажите цену и сроки.
Opencart
8 лет назад
tlereiden
Рейден 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров