Создать интернет-магазин на Opencart

Нужно создать сайт один в один (дизайн, функционал) на Opencart

Ссылка на сайт, который нужно скопировать: goo.gl/3joLP0

Данный сайт сделан на Битрикс, но мне нужен сайт на Opencart. По сути, взять этот дизайн и натянуть на Opencart и доработать функционал.

Требуемый функционал:

форма "заказать обратный звонок" - будет приходить сообщение на почту

категории товаров (меню как и на goo.gl/3joLP0 ) женские, мужские, детские по брендам

Новинки (новые добавленные товары)

Хиты продаж (самые продаваемые товары)

Распродажа/Со скидкой (товары со скидкой)

Рекомендованные товары

Блог

Отзывы товаров

Подписаться на рассылку (email)

Блок с постами из инстаграм аккаунта

массовое добавление скидок на товары (модуль Массовое изменение цен, акций, скидок)

импорт из CSV файла 1С (модуль CSV Price Pro import/export)

"Отправьте нам сообщение" - чат на сайте (можно JivoSite)

Обязательно укажите цену и сроки.