Ocstore 2.1.0.2.1, установлен модуль Simple, включено автокомплит поля город (по нему подгружаются способы доставки). Скрипт реализован таким образом, что обновление способов доставки происходит только при выборе подсказки, но НЕ происходит, когда вводишь название города ...
Создать интернет-магазин на Opencart
Нужно создать сайт один в один (дизайн, функционал) на Opencart
Ссылка на сайт, который нужно скопировать: goo.gl/3joLP0
Данный сайт сделан на Битрикс, но мне нужен сайт на Opencart. По сути, взять этот дизайн и натянуть на Opencart и доработать функционал.
Требуемый функционал:
- форма "заказать обратный звонок" - будет приходить сообщение на почту
- категории товаров (меню как и на goo.gl/3joLP0 )
- женские, мужские, детские
- по брендам
- Новинки (новые добавленные товары)
- Хиты продаж (самые продаваемые товары)
- Распродажа/Со скидкой (товары со скидкой)
- Рекомендованные товары
- Блог
- Отзывы товаров
- Подписаться на рассылку (email)
- Блок с постами из инстаграм аккаунта
- массовое добавление скидок на товары (модуль Массовое изменение цен, акций, скидок)
- импорт из CSV файла 1С (модуль CSV Price Pro import/export)
- "Отправьте нам сообщение" - чат на сайте (можно JivoSite)
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