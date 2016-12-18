Создание сайта каталог/магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка130 просмотров

Требуется создать сайт, тип каталог/магазин. 

Дизайн есть, верстка есть. ТЗ нету

Сайт на иврите ( RTL ) как фронт так и админ. Работа, помошь с ивритом с моей стороны. 

Загруженность проекта 100.000 посещений в месяц. 

Примеры похожих проектов:

https://www.icanvas.com/

http://fineartamerica.com/

http://www.allposters.co.uk/

http://www.art.com/

Особености проекта. 

Фронт:

  • Каталог - категории и саб категории.
  • Обширная система поиска
  • Система покупки товара
  • Конструктор товара с большим количеством настроек
  • Статьи
  • Отзывы от пользователей.
  • Баннеры, слайдеры, топ товары, скидки и тд.
Админ:
  • Управление заказами и статусами заказов.
  • Управление категориями
  • Управление поиском
  • Управление товарами
  • Управление конструктором товара.
  • Управление статьями
  • Управление позициями банеров, слайдеров и тд.
  • Управление пользователями.
Это основной список - будет дополнительный функционал. При оценке по времени и по деньгам основывайтесь на данный список.

 Хотелось бы услышать ваши предложения на чем реализовать: CMS , фреймворк и какой. И почему именно таким образом. 

8 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров