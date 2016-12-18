Нужно создать сайт один в один (дизайн, функционал) на Opencart Ссылка на сайт, который нужно скопировать: goo.gl/3joLP0 Данный сайт сделан на Битрикс, но мне нужен сайт на Opencart. По сути, взять этот ...
Создание сайта каталог/магазин
Требуется создать сайт, тип каталог/магазин.
Дизайн есть, верстка есть. ТЗ нету
Сайт на иврите ( RTL ) как фронт так и админ. Работа, помошь с ивритом с моей стороны.
Загруженность проекта 100.000 посещений в месяц.
Примеры похожих проектов:
Особености проекта.
Фронт:
- Каталог - категории и саб категории.
- Обширная система поиска
- Система покупки товара
- Конструктор товара с большим количеством настроек
- Статьи
- Отзывы от пользователей.
- Баннеры, слайдеры, топ товары, скидки и тд.
- Управление заказами и статусами заказов.
- Управление категориями
- Управление поиском
- Управление товарами
- Управление конструктором товара.
- Управление статьями
- Управление позициями банеров, слайдеров и тд.
- Управление пользователями.
Хотелось бы услышать ваши предложения на чем реализовать: CMS , фреймворк и какой. И почему именно таким образом.
Заявки фрилансеров
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