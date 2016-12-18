Создание сайта каталог/магазин

Требуется создать сайт, тип каталог/магазин.

Дизайн есть, верстка есть. ТЗ нету

Сайт на иврите ( RTL ) как фронт так и админ. Работа, помошь с ивритом с моей стороны.

Загруженность проекта 100.000 посещений в месяц.

Примеры похожих проектов:

https://www.icanvas.com/

http://fineartamerica.com/

http://www.allposters.co.uk/

http://www.art.com/

Особености проекта.

Фронт:

Каталог - категории и саб категории.

Обширная система поиска

Система покупки товара

Конструктор товара с большим количеством настроек

Статьи

Отзывы от пользователей.

Баннеры, слайдеры, топ товары, скидки и тд.

Управление заказами и статусами заказов.

Управление категориями

Управление поиском

Управление товарами

Управление конструктором товара.

Управление статьями

Управление позициями банеров, слайдеров и тд.

Управление пользователями.

Админ:Это основной список - будет дополнительный функционал. При оценке по времени и по деньгам основывайтесь на данный список.

Хотелось бы услышать ваши предложения на чем реализовать: CMS , фреймворк и какой. И почему именно таким образом.