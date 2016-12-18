Доработка магазина на UMI.CMS xslt шаблонизатор

$380
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Обязательные требования к исполнителю: 

1. Наличие в портфолио достаточно сложных работ с программированием сайтов; 

2. В самом начале необходимо будет поставить задачу 1С программисту, что ему необходимо реализовать в 1С для настройки работы по https протоколу и выводу характеристик товаров; 

3. Работа ТОЛЬКО по безопасной сделке, исключение только без предоплаты или с маленькой предоплатой для имеющих отличные отзывы; 

4. Доступы предоставляются только после утверждения Исполнителя! 

Список задач по доработке (подробное описание задач в ТЗ, макеты дизайна измененных блоков имеются): 

1. Вывести текстовое описание на страницах категорий; 

2. Настроить выведение характеристик товаров; 

3. Настроить корректную работу сайта по https-протоколу, протестировать корректность синхронизации с 1С; 

4. Настроить фильтрацию товаров по умолчанию; 

5. Изменить текст на нескольких кнопках; 

6. Изменить информацию в данных об оплате; 

7. Подключить систему комментирования; 

8. Изменить заголовки и поля ввода в форме для ввода; 

9. Изменить страницу "Оформление заказа"; 

10. Упростить процедуру регистрации; 

11. Добавить номер ВотсАпп в шапку

8 лет назад
mr_Magnat
Алексей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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