Доработка магазина на UMI.CMS xslt шаблонизатор

Обязательные требования к исполнителю:

1. Наличие в портфолио достаточно сложных работ с программированием сайтов;

2. В самом начале необходимо будет поставить задачу 1С программисту, что ему необходимо реализовать в 1С для настройки работы по https протоколу и выводу характеристик товаров;

3. Работа ТОЛЬКО по безопасной сделке, исключение только без предоплаты или с маленькой предоплатой для имеющих отличные отзывы;

4. Доступы предоставляются только после утверждения Исполнителя!

Список задач по доработке (подробное описание задач в ТЗ, макеты дизайна измененных блоков имеются):

1. Вывести текстовое описание на страницах категорий;

2. Настроить выведение характеристик товаров;

3. Настроить корректную работу сайта по https-протоколу, протестировать корректность синхронизации с 1С;

4. Настроить фильтрацию товаров по умолчанию;

5. Изменить текст на нескольких кнопках;

6. Изменить информацию в данных об оплате;

7. Подключить систему комментирования;

8. Изменить заголовки и поля ввода в форме для ввода;

9. Изменить страницу "Оформление заказа";

10. Упростить процедуру регистрации;

11. Добавить номер ВотсАпп в шапку