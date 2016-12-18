Разработка интернет магазина - нужна копия toy.ru Предпочтение отдаем opencart, легко для него написать нужный нам парсер и вытащить весь магазин Но при этом средства opencart нам нужно скопировать и функционал. ...
Создание интернет магазина
Любой движок.
ТЗ прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
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