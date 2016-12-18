Разработка интернет магазина - нужна копия toy.ru

Предпочтение отдаем opencart, легко для него написать нужный нам парсер и вытащить весь магазин

Но при этом средства opencart нам нужно скопировать и функционал.

Мы понятия не имеем сколько это стоит на фрилансе, фирмы заявляют достаточно высокую стоимость.

Тот кто может справится с подобной задачей - напишите ваш ценник и примеры работа.

По дизайну: возможно оставить большую часть донора, чтобы не выдумывать лишнего. Но 100% похожим на этот он не должен быть. Магазины будут работать в разных странах, поэтому это не столь существенно.