Разработка сайта на wordpress

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Завершен7 заявок168 просмотров

Добрый день

Ищем разработчика сайта на wordpress

Есть прототип и макеты страниц в psd

Подробности в личку

Спасибо!

WordPress
8 лет назад
tatyana_marketer
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
31 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

aviv_pk
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$60
5 дней
Рекомендую Илью как разработчика на Wordpress. Он всегда на связи, работа выполнена на высоком уровне и в срок
Прекрасный заказчик! Очень интересные задачи, приятное общение и гарантированная оплата. Крайне рекомендую и очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

aviv_pk
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад