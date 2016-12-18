Добрый день Ищем разработчика сайта на wordpress Есть прототип и макеты страниц в psd Подробности в личку Спасибо!
Интеграция Битрикс с 1С
Есть проект по которому выдает ошибку:
/bitrix/admin/1c_exchange.php?type=sale&mode=query выдает следующий код
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Задача определить откуда взялся знак ? вопроса перед
Оплата только через – Безопасную сделку
Требование к программисту: отличное знание интеграции Битрикс с 1С
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