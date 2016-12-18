Интеграция Битрикс с 1С

$20
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Закрыт1 заявка153 просмотра

Есть проект по которому выдает ошибку: 

/bitrix/admin/1c_exchange.php?type=sale&mode=query выдает следующий код  

Задача определить откуда взялся знак ? вопроса перед 

Оплата только через – Безопасную сделку 

Требование к программисту: отличное знание интеграции Битрикс с 1С 

8 лет назад
skimsk
Антон 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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