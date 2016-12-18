Интернет магазин

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Закрыт6 заявок145 просмотров

Необходимо разработать приложение на базе существующего сайта

-пуш уведомления 

-3(6) вариантов регистраций с разными категориями цен 

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8 лет назад
dimavmt
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров