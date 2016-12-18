Имеется украинский интернет магазин на Magento. Хотим запустить такой же магазин, но на российском рынке. Данный сайт отлично конвертирует посетителей в покупателей, поэтому было решено использовать именно этот сайт. Чтобы не попасть под фильтры поисковых систем, ...
Интернет магазин
Необходимо разработать приложение на базе существующего сайта
-пуш уведомления
-3(6) вариантов регистраций с разными категориями цен
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