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Уникализация дизайна сайта на Magento + подготовка сайта к работе
Имеется украинский интернет магазин на Magento. Хотим запустить такой же магазин, но на российском рынке. Данный сайт отлично конвертирует посетителей в покупателей, поэтому было решено использовать именно этот сайт. Чтобы не попасть под фильтры поисковых систем, на новом сайте будут другие контакты, тексты, логотип, цены. По той же причине необходимо уникализировать дизайн сайта.
Что нужно сделать?
1. Загрузить сайт на новый домен в зоне .ru (еще не куплен)
2. Уникализировать дизайн сайта при помощи переименования CSS классов, изменения цветовой гаммы, размера и типа шрифтов, некоторых графических элементов (значки, иконки)
3. На время работ закрыть сайт от индексации поисковыми роботами, указав в robots.txt следующую конструкцию:
User-agent: *
Disallow: /
Либо закрыть сайт от индексации любым другим известным тебе способом.
4. Сменить лого в хедере http://prntscr.com/dkh5ez и футере http://prntscr.com/dkh5iq (лого предоставим).
5. Необходимо подготовить сайт к работе. То есть, чтобы на него уже можно было загружать тексты, импортировать товары.
6. Должна быть создана и настроена карта сайта sitemap.xml
7. Нужно настроить 301 редирект с site.ru/ на site.ru; с www.site.ru на site.ru
8. Нужно настроить человеко-понятные урлы (ЧПУ)
9. Создать страницу 404 ошибки
10. Нужно создать фавикон из лого
11. Настроить автоматические бекапы
12. Проверить хватает ли на хостинге дискового пространства
В своих заявках напишите, пожалуйста, примерные сроки работы и стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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