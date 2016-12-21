Создать доп. поле modx rev в варточке товара

Имеется украинский интернет магазин на Magento. Хотим запустить такой же магазин, но на российском рынке. Данный сайт отлично конвертирует посетителей в покупателей, поэтому было решено использовать именно этот сайт. Чтобы не попасть под фильтры поисковых систем, ...