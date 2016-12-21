Создание интернет магазина под ключ,с использованием адаптивного шабло

$245
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок146 просмотров

Создание интернет магазина под ключ,с использованием адаптивного шаблонаPrestaShop 1.7 по желанию заказчика, включая минимальное наполнение товаром 20-40 позиций в шаблоне необходимо изменить дизайн. Магазин должен быть максимально похож на www.irobot.ru 

PrestaShop 1.7

PrestaShop
8 лет назад
sbrk
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров