Настройка сервиса Мой склад для производства

Есть небольшое швейное производство.

Свой цех. Для учетов используем Мой склад.

Нужно настроить мой склад для отображение продаж (частично настроено).

Нужно настроить для производства. (ничего не настроенно)

Важно показать принцип как нужно делать (добавлять данные).

Также небольшое обучение - как пользоваться. Какие документы заполняются - очередность. Так сказать ньансы.

А также внести корректировки по самому складу.

Например - счет печатается без артикулов и печати маленькие и вытянутые.

p.s. Просьба - не писать "Настрою без вопросов и точка", а указывать что можете сделать или давайте скайп, чтобы можно было с Вами переговорить