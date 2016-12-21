Есть шаблон сайта на Битриксе редакции "Старт" http://ikonukupit.ru/ На него установлено решение "Корзина для редакции "Старт" https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sok.startcart/ Цель: доработать (верстка) три шаблона показа карточки товара (плитка, список и детально) под прототипы http://proto.ikonukupit.ru/, с сохранением адаптивной ...
Необходим интернет-магазин под ключ (Opencart)
1. Нужно создать интернет магазин по продажи корпусной мебели. Мой сайт старый hermes34.ru/ 2. сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства 3.Мой сайт старый hermes34.ru/ надо переделать На подобии www.fm18.ru/ 4. Движок Opencart 2.3.0.2 "Русская сборка" 5. Грамотно создать навигацию сайта Главная Каталог : «Гостиничная, домашняя мебель», «мебель для детских садов», «школьная мебель», «офисная мебель», «медицинская мебель», «торговая мебель». Оплата, доставка, сборка. Контакты Новости Конкурсы и акции Корзина 6. С левой стороны колонка : «Гостиничная, домашняя мебель», «мебель для детских садов», «школьная мебель», «офисная мебель», «медицинская мебель», «торговая мебель». 7. Обратная связь (напишите нам, письмо приходит на почту )не онлайн 8. Заказать звонок 9. Модули: Фотогалерея , Сео про, Сео ген , Актуальная карта сайта, Оптимизатор картинок и файлов, Ускорение индексации, Перелинковка сайта 10. Вся информация и все функции из старого сайта hermes34.ru/ должна поместится в новом интернет магазине. 11. Корзина без оплаты, заказ просто приходит на мою почту. Как на xn--24-6kcl8cmjdns.xn--p1ai/ 12. Сайт должен быть полностью подготовлен к SEO продвижению.
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