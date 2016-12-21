Необходим интернет-магазин под ключ (Opencart)

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Закрыт2 заявки151 просмотр

1. Нужно создать интернет магазин по продажи корпусной мебели. Мой сайт старый hermes34.ru/ 2. сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства  3.Мой сайт старый hermes34.ru/ надо переделать На подобии www.fm18.ru/ 4. Движок Opencart 2.3.0.2 "Русская сборка"  5. Грамотно создать навигацию сайта  Главная  Каталог : «Гостиничная, домашняя мебель», «мебель для детских садов», «школьная мебель», «офисная мебель», «медицинская мебель», «торговая мебель».  Оплата, доставка, сборка.  Контакты  Новости  Конкурсы и акции  Корзина  6. С левой стороны колонка : «Гостиничная, домашняя мебель», «мебель для детских садов», «школьная мебель», «офисная мебель», «медицинская мебель», «торговая мебель».  7. Обратная связь (напишите нам, письмо приходит на почту )не онлайн  8. Заказать звонок  9. Модули: Фотогалерея , Сео про, Сео ген , Актуальная карта сайта, Оптимизатор картинок и файлов, Ускорение индексации, Перелинковка сайта  10. Вся информация и все функции из старого сайта hermes34.ru/ должна поместится в новом интернет магазине.  11. Корзина без оплаты, заказ просто приходит на мою почту. Как на xn--24-6kcl8cmjdns.xn--p1ai/  12. Сайт должен быть полностью подготовлен к SEO продвижению.

Opencart
8 лет назад
skarlat_tsg
Анатолий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров