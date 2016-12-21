Есть шаблон сайта на Битриксе редакции "Старт" http://ikonukupit.ru/ На него установлено решение "Корзина для редакции "Старт" https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sok.startcart/ Цель: доработать (верстка) три шаблона показа карточки товара (плитка, список и детально) под прототипы http://proto.ikonukupit.ru/, с сохранением адаптивной ...
Настроить автоматическую отправку прайса на почту
Необходимо настроить автоматическую отправку прайса на почту (после того как посетитель на сайте оставил заявку).
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