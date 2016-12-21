Создание интернет-магазина - мультилендинга с корзиной и админкой

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Закрыт9 заявок163 просмотра

Нужно сделать интернет-магазин - мультилендинг с корзиной и админкой.

Мы дадим готовые макеты PSD с проработанным дизайном. 

Нужно сверстать, подключить оплату и уведомления. 

Вот примеры того, где это уже реализовано - 

http://8burgers.ru/

http://mon-bon.ru/

Желательно взять какое-то готовое решение CMS (WP, OpenCart или еще что-то, что позволит реализовать данную задачу под ключ. 

Для начала сотрудничества нужно указать цену реализации (от - до), сроки реализации (от - до(самый крайний срок)), и способ реализации(с помощью какой CMS или это будет самописное решение).

OpencartWordPress
8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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