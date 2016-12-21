Создание интернет-магазина - мультилендинга с корзиной и админкой

Нужно сделать интернет-магазин - мультилендинг с корзиной и админкой.

Мы дадим готовые макеты PSD с проработанным дизайном.

Нужно сверстать, подключить оплату и уведомления.

Вот примеры того, где это уже реализовано -

http://8burgers.ru/

http://mon-bon.ru/

Желательно взять какое-то готовое решение CMS (WP, OpenCart или еще что-то, что позволит реализовать данную задачу под ключ.

Для начала сотрудничества нужно указать цену реализации (от - до), сроки реализации (от - до(самый крайний срок)), и способ реализации(с помощью какой CMS или это будет самописное решение).