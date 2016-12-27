Построить интернет магазин

Роза - очень приветливая, честная, приятная в общении заказчица. Несмотря на то, что мы живем далеко и у нас разница во времени, мы прекрасно общались и сделали наш магазин:) Я довольна на все 100%. Роза, огромное вам спасибо и процветания вашему бизнесу.