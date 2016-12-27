Построить интернет магазин

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен11 заявок211 просмотров

Есть уже существующий интернет магазин на другой платформе.

Задание.

Построить новый дизайн интернет магазина на новой платформе. Проект рассчитан на англоязычную аудиторию. Магазин по продаже электроники с расчетом на оптовых клиентов.

8 лет назад
Sommer1520
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$500
7 дней
Серафима безусловно профессионал в своем деле. Я буду в будущем с ней работать. Она быстро отвечает на вопросы. Сам проект выполнен раньше моих сроков. Качество отличное. И еще она помогла мне понять где что находиться что бы дополнять магазин. Я очень рада что нашла такого профессионала.
Роза - очень приветливая, честная, приятная в общении заказчица. Несмотря на то, что мы живем далеко и у нас разница во времени, мы прекрасно общались и сделали наш магазин:) Я довольна на все 100%. Роза, огромное вам спасибо и процветания вашему бизнесу.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад