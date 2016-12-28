Доделать сайт объявлений.

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок214 просмотров

Нужно доработать доску объявлений. Работа на долговременное сотрудничество. Кого заинтересовало пишите, отправлю ТЗ.

Срок исполнения 7 дней.

8 лет назад
loba0013
Андрей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

supvlmail
Вячеслав 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$80
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

supvlmail
Вячеслав 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад