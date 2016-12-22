Интеграция 'мой склад" c интернет-магазином по продаже люстр.

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Закрыт7 заявок160 просмотров

нужна интеграция моего склада с сайтом, с последующим наполнением каталога. сайт находится на платформе юми. Создавать сайт не нужно. он полностью готов.

8 лет назад
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9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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