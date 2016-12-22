Есть шаблон сайта на Битриксе редакции "Старт" http://ikonukupit.ru/ На него установлено решение "Корзина для редакции "Старт" https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/sok.startcart/ Цель: доработать (верстка) три шаблона показа карточки товара (плитка, список и детально) под прототипы http://proto.ikonukupit.ru/, с сохранением адаптивной ...
Интеграция 'мой склад" c интернет-магазином по продаже люстр.
нужна интеграция моего склада с сайтом, с последующим наполнением каталога. сайт находится на платформе юми. Создавать сайт не нужно. он полностью готов.
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