Интернет магазин

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Закрыт18 заявок158 просмотров

Нужен интернет магазин, предпочтительно на JOOMLA или Битрикс, дизайн и его продвижение.

Есть ТЗ. 

Joomla
8 лет назад
gutelauner
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров