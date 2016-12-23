Исправить вывод цены товара на OpenCart 2

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок143 просмотра

Для маленького интернет-магазина необходимо подправить вывод цены товара на OpenCart 2.

Есть товар, к нему можно выбрать тарифный пакет, при выборе тарифного пакета должна меняться цена товара.

Вот пример как должна меняться цена:  http://za5aya.com/3g-modem-franklin-u301/p35

Opencart
8 лет назад
tjn
44 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров