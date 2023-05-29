tjn

Юлия tjn

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов, баннеров, визиток ... Наполнение контентом сайтов любой тематики ...
  • Наполнение сайтов (интернет-магазинов) на различных CMS:
- Joomla,

                 - Drupal,

                 - WordPress,

                 - PROM.UA,

                 - OpenCart,

                 - Bitrix

        и другие CMS.

  • Разработка визиток, баннеров, биг-бордов, логотипов, листовок, буклетов, флаеров, календарей, презентаций, анимаций и т.д. в:
- Adobe PhotoShop,

         - CorelDraw,

         - Adobe Flash,

         - PowerPoint.

Портфолио

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Анимация
нет отзывов
$5/час
#142
Наружная реклама
нет отзывов
$2/час
#175
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
#349
Презентации
нет отзывов
$10/час
#534
3D-графика
нет отзывов
$10/час
#573
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $50
#654
Баннеры
нет отзывов
$5/час
#736
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
#1126
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
#2311
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50
#3032
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