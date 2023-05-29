Дизайн сайтов, баннеров, визиток ... Наполнение контентом сайтов любой тематики ...
- Наполнение сайтов (интернет-магазинов) на различных CMS:
- Drupal,
- WordPress,
- PROM.UA,
- OpenCart,
- Bitrix
и другие CMS.
- Разработка визиток, баннеров, биг-бордов, логотипов, листовок, буклетов, флаеров, календарей, презентаций, анимаций и т.д. в:
- CorelDraw,
- Adobe Flash,
- PowerPoint.
Портфолио
- Баннер211 просмотров
- Буклет175 просмотров
- Логотип171 просмотр
- Визитка174 просмотра
- Логотип188 просмотров
- Баннер для сайта204 просмотра
- Баннер170 просмотров
- Визитка292 просмотра
- Дисконтная карта172 просмотра
- Дисконтная карта172 просмотра
- Борд184 просмотра
- БигБорд204 просмотра
Анимация
нет отзывов
$5/час
#142
Наружная реклама
нет отзывов
$2/час
#175
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
#349
Презентации
нет отзывов
$10/час
#534
3D-графика
нет отзывов
$10/час
#573
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $50
#654
Баннеры
нет отзывов
$5/час
#736
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
#1126
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
#2311
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50
#3032