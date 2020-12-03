vlas01201

Влас vlas01201

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сайт для вашего бизнеса, WordPress разработчик, Front-End разработчик.

Создам сайт для вашего бизнеса / Корпоративный сайт / Портфолио / Интернет-магазин / Landing-Page / Сайт визитку / Блог / Веб-приложение

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @nemezider

Отвечаю с 18.00 до 23.00 по GMT(+2).

Навыки

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS/SASS
  • JavaScript ES6, jQuery
  • PHP
  • Google API`s
  • WordPress ( WooCommerce, ACF )
  • Flexbox
  • Grid
  • Bootstrap4
  • iFrame / Maps
  • Parallax scrolling
  • Parallax effects
  • Animation
  • AWS, LightSail, cPanel
  • Кроссбраузерная поддержка: Chrome, Safari, Opera, Edge
  • Разработка по стандартам W3C.
  • Администрирование сайтов на WordPress
  • Наполнение контентом, техническая поддержка.
  • Исправление багов,недоработок и ошибок на существующих сайтах.
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Портфолио

Отзывы заказчиков

tjn
44 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Скрипт для перевода сайта
Влас ответственно подошел к заданию, выполнил все в срок и даже быстрее. Всегда на связи, если надо что-то исправить, выполнял быстро. Рекомендую.
Хорошая коммуникация, четко поставленное ТЗ. Оплата своевременная. Рекомендую для сотрудничества!
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