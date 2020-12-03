Сайт для вашего бизнеса, WordPress разработчик, Front-End разработчик.
Создам сайт для вашего бизнеса / Корпоративный сайт / Портфолио / Интернет-магазин / Landing-Page / Сайт визитку / Блог / Веб-приложение
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @nemezider
Отвечаю с 18.00 до 23.00 по GMT(+2).
Навыки
- HTML5
- CSS3
- SCSS/SASS
- JavaScript ES6, jQuery
- PHP
- Google API`s
- WordPress ( WooCommerce, ACF )
- Flexbox
- Grid
- Bootstrap4
- iFrame / Maps
- Parallax scrolling
- Parallax effects
- Animation
- AWS, LightSail, cPanel
- Кроссбраузерная поддержка: Chrome, Safari, Opera, Edge
- Разработка по стандартам W3C.
- Администрирование сайтов на WordPress
- Наполнение контентом, техническая поддержка.
- Исправление багов,недоработок и ошибок на существующих сайтах.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Http://jazasatellite.com/83 просмотра
- Https://nspdoma.com/66 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Влас ответственно подошел к заданию, выполнил все в срок и даже быстрее. Всегда на связи, если надо что-то исправить, выполнял быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация, четко поставленное ТЗ. Оплата своевременная. Рекомендую для сотрудничества!