Доработка сайта объявлений.

$81
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Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужно доработать сайт, ТЗ прикрепляю к проекту в виде файлов. Стоимость 5000 рублей. Срок 7 дней.

8 лет назад
loba0013
Андрей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

supvlmail
Вячеслав 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$81
7 дней

Заявки фрилансеров

supvlmail
Вячеслав 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад