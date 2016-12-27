Создание лендинга на 3-4 товара.

Здравствуйте!

Требуется создать лендинг на любой ЦМС.

Лендинг Мини интернет магазин на 3-4 товара.

Наработки по дизайну есть.

Нужно будет подключить оплату (робокассу или еще что нибудь)

Предусмотреть подлкючение форума и дополнительного сервиса (это отдельно после создания, оплачивается отдельно)

Хостинг и домен мой.

Указывайте пожалуйста сразу конечную стоимость. Срок пока не особо горит.

Спасибо!