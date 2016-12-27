Приветствую! Необходимо разработать сайт с нуля по ТЗ. Можно на шаблоне, а можем предоставить дизайн и с нуля. Указывайте цену и сроки!
Создание лендинга на 3-4 товара.
Здравствуйте!
Требуется создать лендинг на любой ЦМС.
Лендинг Мини интернет магазин на 3-4 товара.
Наработки по дизайну есть.
Нужно будет подключить оплату (робокассу или еще что нибудь)
Предусмотреть подлкючение форума и дополнительного сервиса (это отдельно после создания, оплачивается отдельно)
Хостинг и домен мой.
Указывайте пожалуйста сразу конечную стоимость. Срок пока не особо горит.
Спасибо!
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