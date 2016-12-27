Доработка интернет магазина на Web Asyst Shop Script 7

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно доработать проект, внедрить исправления вёрстки на сайт, подключить модуль Новой Почты для выбора актуальных городов на странице оформления заказа и другие мелкие доработки.

Все детали проекта - в личной переписке по скайпу, контакты указаны в профиле, если заинтересованы - пишите сразу в скайп. На weblancer постоянно не сижу, сообщения читаю раз в день.

Прошу обращаться тех, кто имеет опыт работы с Web Asyst Shop Script, это главное требование. И желание доработать существующий проект.

Бюджет проекта - по договоренности. Вы скажите свою цену после того как расскажу о проекте.