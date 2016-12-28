Создание интернет-магазина на Modx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок139 просмотров

Требуется сверстать и спрограммировать сайт интернет-магазина на основе существующего сайта

По дизайну и функционалу сайт похож на https://vhodnye-dveri.me/

Дизайн нарисован

CMS Modx Revo

Адаптивная верстка на бутстрапе

BootstrapMODX
8 лет назад
rkspp
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров