Список работ приведен в прикрепленном файле. Просьба указать цены и сроки на каждый пункт, кроме 2-х последних. Спасибо.
Доработка интернет-магазина на битрикс
Новый сайт shtrih-market.kz , уже развернут , идёт наполнение , нужны доработки
Глобально
1. Запустить интернет-магазин в связке с 1с (товары
2. Наладить оплату через электронные деньги (киви, яндекс деньги, другие доступные сервисы)
Общее
1. Сменить капчу в форме регистрации на регкапчу от гугла
2. Динамический фильтр без нажатия кнопки применить после того как отпустишь ползунок (меня слева)
3. В регистрации логин+емаил на номер телефона 8701 и +7701 чтобы одинаково распознавалось
4. Когда добавляешь товар в сравнение Система даёт несколько раз добавить (если товар уже добавлен то должно быть написано)
5. После добавления в корзину нужно заменить цвет кнопки на Зеленый и текст на в корзине) как в мобильной версии
6. Виды оплат : киви , епэй, наличные в офисе , наличные курьеру и банковский перевод.
7. Кнопка "уведомить о поступлении этого товара" и Функционал избранное добавить , то есть список товаров которые я хочу отслеживать (цены например и остатки) в одну опцию
Мобильная версия
1. Похожие товары в карточке товара как в версии Делюкс
2. Вывести рейтинг в карточке товара
Заявки фрилансеров
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