Доработка интернет-магазина на битрикс

Новый сайт shtrih-market.kz , уже развернут , идёт наполнение , нужны доработки

Глобально

1. Запустить интернет-магазин в связке с 1с (товары

2. Наладить оплату через электронные деньги (киви, яндекс деньги, другие доступные сервисы)

Общее

1. Сменить капчу в форме регистрации на регкапчу от гугла

2. Динамический фильтр без нажатия кнопки применить после того как отпустишь ползунок (меня слева)

3. В регистрации логин+емаил на номер телефона 8701 и +7701 чтобы одинаково распознавалось

4. Когда добавляешь товар в сравнение Система даёт несколько раз добавить (если товар уже добавлен то должно быть написано)

5. После добавления в корзину нужно заменить цвет кнопки на Зеленый и текст на в корзине) как в мобильной версии

6. Виды оплат : киви , епэй, наличные в офисе , наличные курьеру и банковский перевод.

7. Кнопка "уведомить о поступлении этого товара" и Функционал избранное добавить , то есть список товаров которые я хочу отслеживать (цены например и остатки) в одну опцию

Мобильная версия

1. Похожие товары в карточке товара как в версии Делюкс

2. Вывести рейтинг в карточке товара