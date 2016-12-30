Доработка интернет-магазина на битрикс

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Новый сайт shtrih-market.kz , уже развернут , идёт наполнение , нужны доработки 

Глобально 

1. Запустить интернет-магазин в связке с 1с (товары

2. Наладить оплату через электронные деньги (киви, яндекс деньги, другие доступные сервисы) 

Общее 

1. Сменить капчу в форме регистрации на регкапчу от гугла

2. Динамический фильтр без нажатия кнопки применить после того как отпустишь ползунок (меня слева)

3. В регистрации логин+емаил на номер телефона 8701 и +7701 чтобы одинаково распознавалось 

4. Когда добавляешь товар в сравнение Система даёт несколько раз добавить (если товар уже добавлен то должно быть написано) 

5. После добавления в корзину нужно заменить цвет кнопки на Зеленый и текст на в корзине) как в мобильной версии 

6. Виды оплат : киви , епэй, наличные в офисе , наличные курьеру и банковский перевод.

7. Кнопка "уведомить о поступлении этого товара" и Функционал избранное добавить , то есть список товаров которые я хочу отслеживать (цены например и остатки) в одну опцию 

Мобильная версия 

1. Похожие товары в карточке товара как в версии Делюкс 

2. Вывести рейтинг в карточке товара 

8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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