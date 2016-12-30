Список работ приведен в прикрепленном файле. Просьба указать цены и сроки на каждый пункт, кроме 2-х последних. Спасибо.
Исправить работу плагина корзины
Доброго времени суток уважаемые разработчики и фрилансеры. Нужна ваша помощь. Имеется Лендинг Пейдж. Реализованный на WordPress. Товар выводится через записи совместо с произвольными полями и в него интегрирован плагин корзины wiCart. После установки и полной настройки оказалось, что не работает на iPhone 4,6 и iPad 2. На других не пробовал. 5 айфон частично не работает. На разных телефонах по своему. Причина в самом браузере Safari. Нужно, чтоб работало.
Информация, для удобства:
У каждой кнопки было ранее он клик. Но потом я вынес чуть ниже скрипт, который несет в себе информацию о товаре и ниже реализованный event = (ua.match(/Mac OS/ig)) ? "touchstart" : "click"; для добавления товара в корзину.
Скрипт инициализации корзины находится в хедере а сам плагин магазина называется wicart.js.
Что я понял, так это возможно он реализован каким-то образом, что сафари не понимает скрипт или какой-то 1 элемент. Мне это непонятно.Прошу помощи. Спасибо!
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