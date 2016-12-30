Список работ приведен в прикрепленном файле. Просьба указать цены и сроки на каждый пункт, кроме 2-х последних. Спасибо.
Opencart синхронизировать модули geoip и вывод способов доставки
задача состоит в синхронности двух модулей geoip и вывод способов доставки
оба этих модуля используют одну базу городов
хотелось бы чтобы при переключении выбора региона в шапке - он также прописывался и в карточку
и наоборот при смене на карточке - прописывался в шапку.
соответственно эти данные хранятся в сессии и при добавлении в корзину передается город с областью (проставлялся естественно из сессии) и способ доставки если он выбран на карточке товара (базовый функционал модуля отображения на карточке)
+сортировку выпадающих регионов для модуля отображения на карточке сделать такой же как при выборе регионов в шапке сайта (скопировать)
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