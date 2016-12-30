Opencart синхронизировать модули geoip и вывод способов доставки

задача состоит в синхронности двух модулей geoip и вывод способов доставки

оба этих модуля используют одну базу городов

хотелось бы чтобы при переключении выбора региона в шапке - он также прописывался и в карточку

и наоборот при смене на карточке - прописывался в шапку.

соответственно эти данные хранятся в сессии и при добавлении в корзину передается город с областью (проставлялся естественно из сессии) и способ доставки если он выбран на карточке товара (базовый функционал модуля отображения на карточке)

+сортировку выпадающих регионов для модуля отображения на карточке сделать такой же как при выборе регионов в шапке сайта (скопировать)