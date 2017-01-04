Создание маркетплейса

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Добрый день! 

Необходимо создать маркеплейс под США. Прототип готов, осталась только админка. Думаем за Ларавел, но все варинты будем рассматривать. 

Ссылка на прототип: http://proto.vandergrav.ru/mw-1.0/#g=1&p=start_1

Интересуют сроки, технологии на которых вы предлагаете построить продукт, и стоимость. 

К сожалению фрилансеры или студии без отзывов рассматриваться не будут. 

Спасибо за ваше время!

Laravel
8 лет назад
guest_14835580178232
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров