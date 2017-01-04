Создание маркетплейса

Добрый день!

Необходимо создать маркеплейс под США. Прототип готов, осталась только админка. Думаем за Ларавел, но все варинты будем рассматривать.

Ссылка на прототип: http://proto.vandergrav.ru/mw-1.0/#g=1&p=start_1

Интересуют сроки, технологии на которых вы предлагаете построить продукт, и стоимость.

К сожалению фрилансеры или студии без отзывов рассматриваться не будут.

Спасибо за ваше время!