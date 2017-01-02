Разработка интернет магазина Обязательные условия: Опыт работы с magento, backend не менее 1 года.Особенности: Полная занятостьУдаленная работаОбщение через скайпЗнания и опыт: PHPbootstrapAJAXMySqlJQueryReact.js (желательно)Необходимые качества: Дисциплинированность, отчетность, ...
Доработка joomla virtuemart
Доработать http://bit.ly/2j3xBHr 1) в письме о регистрации вместо имени пользователя приходит название переменной,
2) на форме регистрации скрыть пароль звёздочками 3) вывести сообщения об успехе или сбое регистрации
4) Вывести ошибки при попытке авторизоваться с неверными учётными данными.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Вывести пункты самовывоза из api транспортной компании на страницу opencart - обновлять по крону раз в день. Подробности во вложении.Закрыт8 лет назад
Создать магазин автозапчастей желаемые требования - каталоги оригинальные и не оригинальные - поиск по коду запчасти - поиск по вин номеру - регистрация клиента - оплата онлайн - ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер. Имеется готовый интернет-магазин на WordPress(WooCommerce). Необходимо: 1) Создать тему на OpenCart 2 2) Визуально перенести ИМ с WordPress на OpenCart Дизайн магазина крайне прост, но нужно повторить ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется человек,который спроектирует интернет-магазин в вордпрессе ,настроит его и развернет в хостинге.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Требуется сверстать и установить шаблон на Joomla + Virtuemart согласно техническому заданию. В приложении техническое задание и части дизайна в формате JPG для ознакомления. Дизайн исполнителю будет предоставлен в PSD. Внимание! ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Новый сайт shtrih-market.kz , уже развернут , идёт наполнение , нужны доработки Глобально 1. Запустить интернет-магазин в связке с 1с (товары 2. Наладить оплату через электронные деньги (киви, яндекс ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
задача состоит в синхронности двух модулей geoip и вывод способов доставки оба этих модуля используют одну базу городов хотелось бы чтобы при переключении выбора региона в шапке - он также прописывался ...Закрыт8 лет назад
Доброго времени суток уважаемые разработчики и фрилансеры. Нужна ваша помощь. Имеется Лендинг Пейдж. Реализованный на WordPress. Товар выводится через записи совместо с произвольными полями и в него интегрирован плагин корзины wiCart. После установки и полной ...Закрыт8 лет назад
Интернет-магазин на Опенкарт – goo.gl/WfdSoE Нужно сделать автоматическую подгрузку товаров в категориях, когда пользователь опускается до конца списка и доработки, которые описаны в приложенных файлах. Сделать желательно сегодня-завтра. Обязательно пишите ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад