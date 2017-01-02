Доработка joomla virtuemart

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Доработать http://bit.ly/2j3xBHr 1) в письме о регистрации вместо имени пользователя приходит название переменной, 

2) на форме регистрации скрыть пароль звёздочками 3) вывести сообщения об успехе или сбое регистрации

4) Вывести ошибки при попытке авторизоваться с неверными учётными данными.

Joomla
8 лет назад
touchtachi
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров