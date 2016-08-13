touchtachi

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Примеры работ будут плюсом. Копирайт.Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать скрипт обновляющий товары из CSV файла. CSV содержит два столбца: Модель товара | ЦенаВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Сайт Нужен человек на написание текстов для сайта. От Вас нужно умение разбираться в тематике, правильно писать по русски, опыт написания технических текстов будет плюсом. P.S. Нужны качественные тексты. Рерайт за ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт8 лет назад
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Сайт Перевести/переработать на английский язык общие тексты сайта и один из разделовПереводы41 заявкаЗакрыт9 лет назад