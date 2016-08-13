touchtachi

Евгений touchtachi

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

MaxRakitov
Максим 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Скрипт обновления базы магазина
Четкое задание, быстрая проверка и своевременная оплата. Рекомендую!
Понимание задачи четкое и быстрое, знает что делает;) Сделал срочную работу за пару часов!
Ответный отзыв
predstud
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нарезать планировки квартир из archicad
ArchiCAD
Все понятно объясняет. Оплата моментальная) Спасибо за заказ.
Задание исполнено чётко и в срок. Приятный в общении человек, рекомендую.
Ответный отзыв