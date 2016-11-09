Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я архитектор.
- Выполнение эскизных проектов зданий, сооружений и малых архитектурных форм
- Графические части разделов ГП (Ген.План), АР(Архитектурное Решение), КМ (конструкции металлические), КМД (конструкции металлические детали), ТХ (технология)
- Построение объемных моделей зданий и сооружений
- Проекты беседок и навесов
- Перепланировки квартир
- экстерьер
КОНКУРСЫ
- Диплом 1-ой степени на выставке работ г.Львов 2010 год
- 3-е место; конкурсное предложение памятного знака украинской-болгарской дружбы (памятник городов-побратимов Херсон-Шумен
ОПЫТ РАБОТЫ
Зат “МЖК - буд”
Октябрь 2012 – 2015. Архитектор
- Предпроектное предложение
- Проектирование
- Визуализация обьекта
„Forest-1”
апрель 2012 – Октябрь 2012 Архитектор-дизайнер
- Дизайн
- Рабочий проект
- Работа с клиентом
- Визуализация обьекта
- Перепланировка
Гор. Исп. Комитет г. Харьков
май 2008 – сентябрь 2011 Архитектор
- перепланировка
- выполнение фасадных паспортов
- дизайн
- генеральный план
Специализации:Архитектура / интерьер 3D графика Инженерия Медиадизайн / анимация Промышленный дизайн
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