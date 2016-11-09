predstud

Александр Савченко predstud

 
35 летУкраина/Белая Церковь
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональный подход

Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я архитектор.

- Выполнение эскизных проектов зданий, сооружений и малых архитектурных форм

- Графические части разделов ГП (Ген.План), АР(Архитектурное Решение), КМ (конструкции металлические), КМД (конструкции металлические детали), ТХ (технология)

- Построение объемных моделей зданий и сооружений

- Проекты беседок и навесов

- Перепланировки квартир

- экстерьер 

КОНКУРСЫ

- Диплом 1-ой степени на выставке работ г.Львов 2010 год

- 3-е место; конкурсное предложение памятного знака украинской-болгарской дружбы (памятник городов-побратимов Херсон-Шумен

ОПЫТ РАБОТЫ

Зат “МЖК - буд”

Октябрь 2012 – 2015. Архитектор

- Предпроектное предложение

- Проектирование 

- Визуализация обьекта 

„Forest-1”

апрель 2012 – Октябрь 2012 Архитектор-дизайнер 

- Дизайн 

- Рабочий проект 

- Работа с клиентом 

- Визуализация обьекта

- Перепланировка

Гор. Исп. Комитет г. Харьков 

май 2008 – сентябрь 2011 Архитектор 

- перепланировка

- выполнение фасадных паспортов 

- дизайн

- генеральный план

Специализации:Архитектура / интерьер 3D графика Инженерия Медиадизайн / анимация Промышленный дизайн

Портфолио
Отзывы заказчиков
touchtachi
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нарезать планировки квартир из archicad
Задание исполнено чётко и в срок. Приятный в общении человек, рекомендую.
Все понятно объясняет. Оплата моментальная) Спасибо за заказ.
Ответный отзыв
Архитектура зданий
1 отзыв
$2/час
от $20от 2 часов
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