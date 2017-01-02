Разработка интернет магазина на magento, backend

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Закрыт8 заявок254 просмотра

Разработка интернет магазина

Обязательные условия:

  • Опыт работы с magento, backend не менее 1 года.
Особенности:

  • Полная занятость
  • Удаленная работа
  • Общение через скайп
Знания и опыт:

  • PHP
  • bootstrap
  • AJAX
  • MySql
  • JQuery
  • React.js (желательно)
Необходимые качества:

Дисциплинированность, отчетность, самостоятельность, активность.

AJAXBootstrapjQueryMagentoMySQLPHP
8 лет назад
maracash88
58 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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