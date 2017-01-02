Список работ приведен в прикрепленном файле. Просьба указать цены и сроки на каждый пункт, кроме 2-х последних. Спасибо.
Интернет магазин автозапчастей
Создать магазин автозапчастей
желаемые требования
- каталоги оригинальные и не оригинальные
- поиск по коду запчасти
- поиск по вин номеру
- регистрация клиента
- оплата онлайн
- обратный звонок
- выгрузка каталогов
пример avtoto.ru
Заявки фрилансеров
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