Магазин цветов на modx revolution

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Закрыт9 заявок167 просмотров

1.Настроить форму отправки заявок с сайта (модальное окно на fancybox (iframe)).

2. Починить корзину.

3. Починить картинки - возможно дополнением "простая загрузка файла".

Опционально:

Доделать авторизацию через соцсети, компонет установлен, коды сетей тоже есть, не хватает правок по дизайну и т.п.

Авторизацию через соцсети на странице корзины.

Интернет магазин someflowers.ru 

MODX
8 лет назад
luxrezina
Антон 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров