Разработка интернет магазина Обязательные условия: Опыт работы с magento, backend не менее 1 года.Особенности: Полная занятостьУдаленная работаОбщение через скайпЗнания и опыт: PHPbootstrapAJAXMySqlJQueryReact.js (желательно)Необходимые качества: Дисциплинированность, отчетность, ...
Магазин цветов на modx revolution
1.Настроить форму отправки заявок с сайта (модальное окно на fancybox (iframe)).
2. Починить корзину.
3. Починить картинки - возможно дополнением "простая загрузка файла".
Опционально:
Доделать авторизацию через соцсети, компонет установлен, коды сетей тоже есть, не хватает правок по дизайну и т.п.
Авторизацию через соцсети на странице корзины.
Интернет магазин someflowers.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день интернет-магазин одного продукта с МЛМ структурой.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт boyko-sport.com.ua. Сделать полноценный интернет магазин. Требования. 1. Простая админка для менеджеров (быстро добавить картинки, описание) 2. Возможность добавить видео с youtube в карточку товара 3. Добавить галерею картинок в каждый ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработать http://bit.ly/2j3xBHr 1) в письме о регистрации вместо имени пользователя приходит название переменной, 2) на форме регистрации скрыть пароль звёздочками 3) вывести сообщения об успехе или сбое регистрации 4) Вывести ошибки при попытке авторизоваться ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Вывести пункты самовывоза из api транспортной компании на страницу opencart - обновлять по крону раз в день. Подробности во вложении.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создать магазин автозапчастей желаемые требования - каталоги оригинальные и не оригинальные - поиск по коду запчасти - поиск по вин номеру - регистрация клиента - оплата онлайн - ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер. Имеется готовый интернет-магазин на WordPress(WooCommerce). Необходимо: 1) Создать тему на OpenCart 2 2) Визуально перенести ИМ с WordPress на OpenCart Дизайн магазина крайне прост, но нужно повторить ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется человек,который спроектирует интернет-магазин в вордпрессе ,настроит его и развернет в хостинге.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Требуется сверстать и установить шаблон на Joomla + Virtuemart согласно техническому заданию. В приложении техническое задание и части дизайна в формате JPG для ознакомления. Дизайн исполнителю будет предоставлен в PSD. Внимание! ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Новый сайт shtrih-market.kz , уже развернут , идёт наполнение , нужны доработки Глобально 1. Запустить интернет-магазин в связке с 1с (товары 2. Наладить оплату через электронные деньги (киви, яндекс ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад