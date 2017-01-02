Разработка интернет магазина Обязательные условия: Опыт работы с magento, backend не менее 1 года.Особенности: Полная занятостьУдаленная работаОбщение через скайпЗнания и опыт: PHPbootstrapAJAXMySqlJQueryReact.js (желательно)Необходимые качества: Дисциплинированность, отчетность, ...
Сделать интернет магазин спорттоваров
Сайт boyko-sport.com.ua.
Сделать полноценный интернет магазин.
Требования.
1. Простая админка для менеджеров (быстро добавить картинки, описание)
2. Возможность добавить видео с youtube в карточку товара
3. Добавить галерею картинок в каждый товар. При наведении на миниатюру – основная картинка должна заменятся картинкой с миниатюры. В идеале чтобы картинку не открывало в отдельном окне, а срабатывало как бы увеличительное стекло
4. Баннер на главной странице
5.. Сквозное удобное меню (желательно как сейчас на сайте)
6. Сайт должен растягиваться на всех мониторах
7. Полноценная мобильная версия
8. Страница с видео – чтобы автоматом добавляло видео с канала ютуб ( как сейчас на сайте)
9. Быстрый заказ с карточки товара
10. Короткие ссылки под словом добавить в корзину в карточке товара как side-step.ru/catalog/1015...
11. Система сайта должна быть распространенной
12. Полноценные шапка и футер сайта
13. Сайт должен стать больше медийным
14. Експорт-импорт товаров з сайта (1с, мой склад, яндекс маркет)
15. Возможность оставлять отзыв (отзывы должны проходить модерацию) в карточке товара
16. Система сайта должна быть сразу сорентирована на интернет магазин. Плагины и скрипты не предлагать.
17. Добавлены социальные кнопки официальных страниц кампании, а также социальные кнопки в товар
18. Возможность создавать отдельные фотогалереи на странице фото и готовые обьекты
19. Минимальное количество плагинов – как возможно
20. Сайт должен загружаться быстро
21. Сайт спокойно можно сеопродвигать
22. Сайт должен быть защищен от взлома и вирусов
Вопросы к исполнителю
Сколько времени нужно на работу?
Все выше перечисленное сможете реализовать?
Стоимость работы?
На каком CMS?
Сбросьте ссылки на 3 ваших лучших проекта.
Заявки фрилансеров
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