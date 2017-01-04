Разработка интернет магазина Обязательные условия: Опыт работы с magento, backend не менее 1 года.Особенности: Полная занятостьУдаленная работаОбщение через скайпЗнания и опыт: PHPbootstrapAJAXMySqlJQueryReact.js (желательно)Необходимые качества: Дисциплинированность, отчетность, ...
Интернет магазин на шаблоне opencart или joomla
Нужно подобрать и немного доработать шаблон для интернет магазина по продаже готовых картин.
Главные требования, большие картинки товаров, упрощенная корзина заказа.
Заявки фрилансеров
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