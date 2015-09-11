Разработка, верстка и наполнение сайтов
Услуги:
- Разработка дизайна сайта (создание макетов в Photoshop, Illustrator, под разные расширения );
- Верстка сайта (блочная, адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка);
- Знание HTML5, CSS3, Bootstrap;
- Верстка email-рассылок, отдельных блоков и элементов сайта;
- Сопровождение сайтов и наполнение контентом;
- Создание логотипов и баннеров на сайт;
- Базовые знания в Javascript, PHP и MySql
Портфолио
- Такси "Мосгортакси"333 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Drupal
Юлия очень ответственный и грамотный исполнитель, все работы выполнены в срок, без лишних вопросов. Рекомендую данного исполнителя, побольше бы таких!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, моментальная оплата. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.
$7
10 баллов
10 лет назад
Opencart
Сделано все в оговоренные сроки. Советую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень довольна.
$10
10 баллов
10 лет назад
Отличный контент-менджер. Сделала все быстро и без помарок, отчет составила аккуратно, в скайпе почти постоянно. Будут еще работы по этому сайту - обращусь только к Юлии.
Ответный отзыв
Хороший заказчик - четкое задание, оплата в срок, вежливое и приятное общение. Рекомендую.
$150
10 баллов
10 лет назад
Все было сделано качественно ,в срок.Отличное отношение.Будем сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Дмитрий очень приятный заказчик. Проект был интересным. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
10 лет назад
CSS
К работе Юлия подошла очень ответственно и креативно, приятна в общении, выполнила все мои пожелания по дизайну и получилось очень круто :) Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленное задание. Оплата в срок. Рекомендую Романа к сотрудничеству.
Наполнение сайтов
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
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