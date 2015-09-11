BabyLady

Юлия BabyLady

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Разработка, верстка и наполнение сайтов

Услуги:

  • Разработка дизайна сайта (создание макетов в Photoshop, Illustrator, под разные расширения );
  • Верстка сайта (блочная, адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка);
  • Знание HTML5, CSS3, Bootstrap;
  • Верстка email-рассылок, отдельных блоков и элементов сайта;
  • Сопровождение сайтов и наполнение контентом;
  • Создание логотипов и баннеров на сайт;
  • Базовые знания в Javascript, PHP и MySql
Адекватные цены, постоянно на связи, соблюдение всех сроков и всегда можно договориться.

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Отзывы заказчиков

v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Контент мебельного сайта
Drupal
Юлия очень ответственный и грамотный исполнитель, все работы выполнены в срок, без лишних вопросов. Рекомендую данного исполнителя, побольше бы таких!
Хороший заказчик, моментальная оплата. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.
Ответный отзыв
Alexseyastr
Алексей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Наполнение магазина
Opencart
Сделано все в оговоренные сроки. Советую.
Сотрудничеством очень довольна.
Ответный отзыв
sveta-seo
Светлана 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Заполнить каталог
Отличный контент-менджер. Сделала все быстро и без помарок, отчет составила аккуратно, в скайпе почти постоянно. Будут еще работы по этому сайту - обращусь только к Юлии.
Хороший заказчик - четкое задание, оплата в срок, вежливое и приятное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
nakolesah
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн магазина шин и дисков
Все было сделано качественно ,в срок.Отличное отношение.Будем сотрудничать в дальнейшем.
Дмитрий очень приятный заказчик. Проект был интересным. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
MIRREXX
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и верстка блока ввода капчи
CSS
К работе Юлия подошла очень ответственно и креативно, приятна в общении, выполнила все мои пожелания по дизайну и получилось очень круто :) Рекомендую!
Четко поставленное задание. Оплата в срок. Рекомендую Романа к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
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