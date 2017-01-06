Virtuemart 3, нужен кодер, добавить дополнительные фото (дочерние)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка139 просмотров

Прошу повторной помощи, т.к. недавно обращался к одному человеку, как оказалось у него нет времени, в командировке и т.д. и т.п. Ждать времени нет. Джумла 3.6.5, вирт 3.0.18.  Выполнить на готовом проекте, доп-но сообщу. Работа с родительскими и дочерними товарами. Есть 2 задачи:

1. В карточке, товара нужно сделать аналогично сайту universalnaya-kolyaska-3-v-1-cosatto-giggle2-30023331.html, а именно смотрим этот участок http://tmp/images_prob2.jpg. Кнопка в родителе radio button не активна сделать также, вывести цвета дочерних товаров в родителе, через по принципу:

- /radio button/ /мини изображение/ /цена ввиде alt/ статус (проверять кол-во на складе,

если 0, то сделать неактивной кнопку radio button) -

Обязательно, чтоб radio button при переходе по дочерним товарам не пропадали. При выборе radio button основная картинка менялась на дочернюю, с прилагающими ей картинками во вложении, как по обычному принципу мультиварианта.

2. В категориях, где располагаются родительские товары, добавить картинки дочерних (при условии конечно что они будут, т.к. могут быть товары без дочерних). Достаточно отобразить две или три, по примеру, как тут на фото http://tmp/images_probl.jpg

Большая просьба учесть, что на сайте есть плагин VM AirSlider (Слайдер изображений на странице категории, который использует картинки от родителя), чтоб он остался.

По окончании работы предоставить данные которые изменяли, для меня это очень важно, раздавать никому не

планирую.

п.с. просьба Catproduct и Dropbox with image picker не предлагать.

HTMLJoomla
8 лет назад
kunev
51 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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