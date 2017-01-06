Ищу специалиста с опытом написания технических заданий для сайтов. Нужно написать техническое задание для интернет-магазина (Framework symfony).
Сделать интернет магазин
Мне необходим магазин продуктов питания под ключ. Подробные условия готов обговорить с потенциальным исполнителем. . Интересует не большая цена. Которая будет значительно ниже цен студий веб-дизайна. Спасибо. Жду ваших предложений.
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