Создать интернет магазин по продажи керамической плитки

интернет магазин должен содержать фильтры и категории для товаров, которые будут подразделять их по стране производителя, типу, названии коллекции, размеру, цвету и т.д.

желательно делать на платыформе "битрикс"

так же нужно будет написать скрипт для автоматической загрузки товаров с xsel на сайт и постоянного автоматическо обнавления цены.