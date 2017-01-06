Создать интернет магазин по продажи керамической плитки

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Закрыт18 заявок320 просмотров

интернет магазин должен содержать фильтры и категории для товаров, которые будут подразделять их по стране производителя, типу, названии коллекции, размеру, цвету и т.д.

желательно делать на платыформе "битрикс" 

так же нужно будет написать скрипт для автоматической загрузки товаров с xsel на сайт и постоянного автоматическо обнавления цены.

8 лет назад
Alex-_
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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