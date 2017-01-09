Интернет эквайринг от банка, шифрованные xml. Консультация

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Прошу консультации по вопросу интернет эквайринга. Банк Санкт-Петербург выдал инструкцию https://www.bspb.ru/business/acquiring/internet-acquiring/Internet-ekvairing_v_bspb.pdf в которой мало чего понятно. Кто имел практический опыт наладки эквайринга прошу помочь. Дано: тестовые url для отправки запросов, тестовый .cer и сайт на хостинге. Прошу примеры отправки зашифрованного xml 

8 лет назад
gde_ti
Иван 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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