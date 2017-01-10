Сайт интернет-магазина

ТЗ

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Исходные материалы:

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1. Домен второго уровня.

2. Данное ТЗ.

3. Структура товаров (основные категории). {для оценки дизайна и функционала}

4. Набор из 2-3 тегов. {для оценки дизайна и функционала}

5. Описание и фото 10 товаров. {для оценки дизайна и функционала}

Цель:

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Необходимо развернуть сайт инет-магазина, готового для обслуживания персоналом с IT-квалификацией выше среднего (95 % манипуляций через встроенные инструментальные средства).

Кол-во товаров: ~ 1000 шт.

Нагрузка: небольшая, ~ 200 посетителей сутки.

Регион покупателей:

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* РФ

* (в будущем, возможно, СНГ и Прибалтика)

Требуемый функционал/характеристики:

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1. Сайт должен быть отчуждаемым от "волшебника", без "закладок".

Проверка: набор передаваемых дистрибутивов и доп. файлов должны приводить к разворачиванию рабочего сайта на другом сервере (локальном, например).

(При хорошем результате все дальнейшие усовершенствования, с ВЫСОКОЙ долей вероятности, достанутся тому же исполнителю.)

2.

3. Сайт магазина, кроме отображения товаров и возможности их заказа, должен позволять следующее

(реализовать по максимуму через известные модули, чтобы была возможность дальнейшей настройки через стандартные инструменты):

3.1. Фильтрацию товаров по характеристикам

3.2. Фильтрацию товаров по тегам

3.3. Предоставлять спонтанные персональные скидки

3.4. Позволять добавлять подарки к заказу (автоматически и продавцом)

3.5. Генерировать и управлять промо-кодами

3.6. Иметь игровой компонент, по возможности

3.7. Принимать оплату максимально возможными в РФ способами, включая перевод на карту физлица

3.8. Иметь возможность отправки товара не только своим курьером, но и популярными службами, вкл. Почту РФ

3.9. Предлагать покупателю связанные товары

3.10. Предлагать покупателю дозаказать товары, чтобы получить скидку, при текущей сумме заказа меньше заданной (желательно)

{При оформлении заказа из корзины со стоимостью меньше заданной, должно появляться предупреждение (только предупреждение), что сумма заказа меньше необходимой для получения скидки, но не блокировать оформление заказа, а позволить всё же оформить его.}

3.11. Делать рассылку по покупателям предложений и промо-кодов (e-mail, SMS)

3.12. Отдельная кнопка/ссылка/пункт меню для отображения:

- всех товаров, которые есть/нет;

- только тех, которые есть;

- только тех, которых нет.

В идеале, нужно включать такой глобальный режим фильтрации товаров при отображении, чтобы можно было продолжать лазить по магазину через меню и прочие ссылки, но фильтр не сбивался бы

+ фильтровать товары по другим параметрам, но изначально на все товары накладывались бы 3 фильтра:

показ только того, что есть; всего (есть/нет); только того, что нет.

3.13. Предложите установить любые другие модули, которые, по Вашем опыту, полезны и/или пользуются заслуженной популярностью в инет-магазинах РФ

4. По возможности, CMS сайта должна работать с несколькими магазинами (разными сайтами на разных доменах) и одним складом.

5. CMS сайта должна иметь возможность в будущем предоставить интерфейс на нескольких языках (не в принципе, а лучше выбрать такую CMS, которая уже имеет переводы на языки СНГ, Прибалтики, чтобы не заказывать перевод отдельно)

Было бы идеально, если бы CMS в принципе имела возможность предоставлять пользователю выбирать дизайн сайта (например, один для мужчин и парочка для женщин) и помнила это в куках или включала бы при логине пользователя.

6. Перевод шаблона интерфейсной части на русский должен быть приличным или нативным. (В крайнем случае, берём хороший перевод и Вы расскажете где и как его можно доперевести самому.)

7. Должна существовать возможность без изменения кода (встроенными инструментами и настройками) менять компоновку страниц магазина.

8. Необходимо предложить перед началом работ шаблоны дизайна, из которых будет выбран один. (Кратко указать их функциональные возможности и дизайнерские "фичи".)

Шаблон должен подходить для отображения интерфейса магазина на планшетах, смартфонах. (Это обязательно!)

Тематика магазина - восточная парфюмерия (ассоциации: шейхи, дюны, арабская вязь, дворцы, роскошь, бедная флора (иссохшие кривые растения, песок) + драгоценности, пряности, благовония, лабораторная посуда парфюмера, ингредиенты восточных духов (типа, щепа удового дерева, куски засохшей смолы растений).

Шаблон может быть и стандартным для CMS (без дополнительного графического оформления), но с возможностью настроек палитры цветов элементов интерфейса.

Если Вы также способны из двух слов названия магазина + нужная картинка из фотобанка (немного изменённая для уникальности), размещённая между словами, сделать приличный растр для логотипа в шапке сайта за пару часов, то тоже можете предложить в составе работ. Пример: GOODYEAR. Логотип должен быть одноцветный.

Компоновка страницы тоже должна быть обсуждена перед началом работ. Желательно, чтобы CMS позволяла менять эту компоновку стандартными инструментальными средствами.

Но если нет, то значит просто хорошо подумаем и обсудим компоновку в начале.

Вопросы, на которые также нужно ответить в предложении:

{Содержание ответов: без воды, техн. характеристики, реальный опыт, конкретные величины.}

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1. Предложить три CMS в порядке предпочтения с кратким обоснованием

{Если CMS бесплатная, то должна иметь значимую долю на рынке или явный тренд к увеличению, большое сообщество пользователей, большую вероятность оставаться бесплатной на протяжении нескольких лет. Не должна быть гипер-мощной и ультра-гибкой, но при том требующей штата профессионалов для совершения действий из желаемого функционала или настроек через изменение программного кода. (Коробочной.)

Если платная, то от известного производителя с репутацией и историей.

Предположим, что Вы предлагаете больше одной CMS (А, Б, В...), тогда, чтобы сократить время обсуждения и поток вопросов от меня хорошо бы при написании ответа на каждый пункт, касающийся CMS, сразу указывать какая CMS это может делать. Например, в п. «выбор шаблона дизайна самим пользователем» указываете: «Поддерживает: А и в». Я всё равно буду для себя расставлять эти пометки при выборе CMS из Вами предложенных и могу замучать Вас лишними вопросами.}

2. Предложить три хостинга для этих CMS в порядке предпочтения с кратким обоснованием

Ожидаемые результаты работ:

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1. Готовый к работе сайт магазина (без товаров, но с основными категориями товаров и некоторыми тегами; тестовый набор товаров будет предоставлен и внесён нашим сотрудником) на выбранной CMS на выбранном хостинге с указанным доменом второго уровня. (Внесение нескольких категорий и нескольких товаров необходимо для оценки поведения интерфейса и функционала на этапе выбора CMS и шаблона.)

2. Инструкция по переносу сайта на др. сервер с др. доменным именем (например, локальный).

По этой же инструкции и проверим, что Ваша работа отчуждаема от автора.

Желательно к сайту приложить виртуальную машину (на выбор или по согласованию) с копией сайта, на которой можно будет вносить все изменения

и при их успешности публиковать их на хостинге (как я понимаю это будет бекап БД и изменённые или новые файлы) + инструкция по публикации (если она отличается от базовой инструкции по переносу сайта).

{Если такой метод работы (внесение изменений на локальном хосте с последующим переносом на паблик) почему-то Вам кажется излишним, то обоснуйте.}

3. Описание ресурсов магазина (логины/пароли, ссылки на компоненты, описание дополнительных файлов и папок их хранения (где, что лежит)).

4. Доступ к Вашей техподдержке с указанием доступного времени работ в сутки в течении оговоренного календарного срока.

5. Возможность в течении более длительного календарного срока (после окончания срока полной техподдержки) задавать уточняющие вопросы, не требующие выполнения объёмных работ, а лишь отправки известной Вам информации по функционированию развёрнутого Вами магазина.

Бюджет и состав предложения:

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В идеале бюджет проекта по развёртыванию магазина должен состоять лишь из стоимости Ваших услуг. (Откуда Вы взяли дистрибутивы и их статус — не интересно.)

Если Вы считаете, что по совокупности требований быстрее и дешевле МНЕ будет взять платный продукт (где всё это готово и поддерживается производителем) + Ваша работа (небольшая по развёртыванию готового решения), то предлагайте с обоснованием.

Мне кажется, что вариант с бесплатным движком и стандартными варезными модулями + Ваша работа по их развёртыванию — дешевле будет... Но, думайте, считайте и предлагайте.

Как я понимаю подготовку предложения от Вас:

Нужно взять готовую CMS и добавить знакомые и имеющиеся у Вас модули, чтобы покрыть максимум "хотелок".

Если какие-то хотелки не покрываются Вашим предложением, то ничего страшного (хотелки бесконечны). Пишите — что именно не смогли бы реализовать простой установкой готового ПО (на заказную разработку сейчас нет средств), сроки и стоимость.

(Не всё потребуется сразу! Что-то можно будет отложить пока что, но нужно знать — ЧТО именно не войдёт в первую версию.)

Хоть написано, вроде, много, но перечислены стандартные хотелки, IMHO. В случае заказа с одной строкой описания, всё это, просто, потом обсуждается в ходе выполнения работ, что гораздо более неправильно, IMHO.

Данный заказ вижу, как установку и настройку готового ПО знающим специалистом без заказной разработки или продолжительной модификации кода. (Если в файле шаблона или ещё каком нужно поменять пяток строк кода — отношу это более к настройкам, чем к разработке.) Суммарное время на выполнение такой работы оцениваю в 2—3 не очень напряжённых рабочих дня. (День на развёртывание, день на тестирование и лого, день на описание, упаковку результатов труда и проверку «ничего не забыли?») Календарный срок (так как мне придётся смотреть Ваши предложения, думать и оценивать варианты) — примерно 10 дней.

Укажите в предложении доступную Вам скорость соединения с глобальной сетью, чтобы понять — насколько сможем мы взаимодействовать в реальном масштабе времени в режиме совместной работы (будет ли это сеанс TeamViewer или аналог, трансляция через Skype или аналог, разговор через Инет без просмотра общего экрана, разговор по сотовому телефону при разных экранах).

Если Вы довольно юны и не сталкивались с корпоративной отчётностью и такими длинными и подробными описаниям — нет ничего страшного. Не пугайтесь. Это нормально и правильно. Sic! (И генерить, и вчитываться в такие тексты.)

Копируйте этот текст, отвечайте на вопросы, и, если Вы достаточно опытны, чтобы выполнить большую часть проекта, запросив РАЗМНУЮ сумму — пишите. Сработаемся!

(Не забудьте ссылки на действующие (!) примеры Ваших работ с указанием ЧТО именно Вы реализовали в сайте, на который ссылаетесь. Возможно я захочу поговорить с прошлыми Вашими заказчиками, если у меня появятся вопросы по каким-то элементам выполненных работ.)

P. S.: Мы, безусловно, соблюдём все авторские права на самописные модули и элементы оформления, разработанные Вами, если Вы их предложите. Это будет указано в описании сайта! Однако, авторские права на лого, если предложите, и сайт целиком, также безусловно, остаются за мной!

P. P. S.: В приложенном файле тот же текст, но не в переформатированном web-формой виде.

Жду предложений!